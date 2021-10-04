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الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما

Lebanon 24
04-10-2021 | 04:00
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أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت سيول، بعد أن كانت بيونغ يانغ قد قطعته في اب الماضي.

وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن مسؤولين من الكوريتين تبادلوا أول مكالمة هاتفية لهم، منذ اب, صباح الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيان "مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين".

وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النافذة، كيم يو جونغ، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن بلدها يعتزم القيام بخطوات صوب إصلاح العلاقات مع كوريا الجنوبية، وربما حتى مناقشة عقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين، إذا ما تخلى الجنوب عما وصفته بالـ"عداء والمعايير المزدوجة".

ويرى محللون أن كوريا الشمالية تستغل رغبة رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في التقارب بين الكوريتين، للضغط على سيول، كي تقنع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتخفيف العقوبات المكبلة، التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج الأسلحة النووية الخاص بالشمال، أو لوقف المناورات الحربية الأميركية، الكورية الجنوبية المشتركة.

وفي معرض تصريحاتها، انتقدت كيم، وهي المسؤولة البارزة المعنية بالشؤون بين الكوريتين، سيول لوصفها تجارب الأسلحة الأخيرة التي أجراها الشمال بالاستفزازات، بينما يحاول الجنوب زيادة قدراته العسكرية.

وغالبا ما تتهم كوريا الشمالية سيول بالنفاق لسعيها لامتلاك أسلحة حديثة بينما تدعو إلى محادثات لتخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة المنقسمة.

وقامت كوريا الشمالية مؤخرا بإطلاق عدد من التجارب التي استدعت انتقادات من الغرب وتنديدا أميركيا، ما دفع بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن.

وحث سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ، وقال إنه لا أحد يمكنه أن يحرم بلاده من حقها في "الدفاع عن النفس واختبار أسلحة".
المصدر: الحرة
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