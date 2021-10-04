عباس يلتقي وفدا إسرائيليا في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، في رام الله، وفدا من حزب ميريتس الإسرائيلي، في لقاء هو الثاني بينهما في غضون شهر، وفق ما أفادت مصادر الطرفين.





وضم الوفد رئيس حزب ميريتس ووزير الصحة في الحكومة الإسرائيلية نيتسان هوروفيتش ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد عباس "أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية"، وفق ما أفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.



كما أكد "وجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء".



في المقابل جدد وفد ميرتس دعمه لحل الدولتين من أجل انهاء النزاع وضرورة بناء الثقة بين الجانبين.