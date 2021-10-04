ولي العهد السعودي يبحث مع لودريان المستجدات الإقليمية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.وحضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.