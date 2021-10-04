المسار الحالي لا يبشر بالخير.. هل بات التحالف الاميركي-التركي على حافة الانهيار؟

يبدو أن الصلات الإلزامية التي تجمع كل من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، باعتبارهما "حلفاء" و"شركاء" في حلف شمال الاطلسي (الناتو) بدأت بالتلاشي وبشكل متسارع، فقد تقترب العلاقات الثنائية من نقطة الإنهيار بسبب الخلافات حول روسيا وسوريا، بحسب موقع "المونيتور" الأميركي.وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 29 أيلول، إلى أن تركيا لن تقوم بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 فقط، لكنها تسعى أيضاً إلى تعزيز تعاون دفاعي أعمق مع روسيا، بما في ذلك تطوير محركات الطائرات وبناء السفن والطائرات الحربية.أما بالنسبة لدور تركيا في برنامح الطائرات الأميركية المقاتلة F-35، والذي كلفها 1.4 مليار دولار، فعبر أردوغان، في 30 أيلول، عن موقفه بوضوح قائلاً: "إما سيعطوننا الطائرات وإما المال".وبحسب الموقع، جاء اجتماع الرئيسين عقب ما اعتبره أردوغان ازدراء من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.وقال أردوغان في نيويورك: "آمل، بصفتنا دولتين في حلف شمال الأطلسي، أن نتعامل مع بعضنا البعض بصداقة لا عدائية، لكن المسار الحالي لا يبشر بالخير. النقطة التي وصلنا إليها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست جيدة... لا أستطيع القول أن الأمور بيننا تأخذ منحاً جيداً".وقال الصحافي التركي جنكيز كندار: "يبدو أن أداء أردوغان في نيويورك قد فشل في إحداث تأثير كبير، فلم يكن لا إيجابياً ولا سلبياً".ربما يكون اجتماع أردوغان مع بوتين، في أعقاب الإخفاق في الأمم المتحدة، قد عزز مزيدًا من الميل الشرقي في سياسة تركيا الخارجية.وتابع كندار قائلاً: "تحت حكم أردوغان، تبحر تركيا بثبات نحو مسار غير غربي في عالم متعدد الأقطاب حيث تبرز الصين في شرقها."من جهته، قال بوتين في خلال قمة سوتشي: "المفاوضات مع تركيا صعبة في بعض الأحيان، لكننا دائماً ما ننهي القمة بنتائج إيجابية."لكن ثبت حتى الآن أن موقف أردوغان من أوكرانيا صعب التوفيق بينه وبين بوتين، بحسب الموقع. فمبيعات الطائرات بدون طيار التركية لأوكرانيا وتعهد أردوغان بعدم الاعتراف أبدًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم قد لاحظها الجانب الروسي في حينه.وفي الموضوع السوري، يحقق بوتين في ما إذا كان الوقت مناسبًا لهجوم عسكري سوري على إدلب، وهو الموقف الأخير المحتمل للجماعات الجهادية والمدعومة من تركيا والمعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.والتقى بوتين بالأسد في 13 أيلول، قبل أسبوعين من اجتماعه مع أردوغان. ويسعى الأسد إلى المضي قدماً في إدلب، لكن بوتين لاعب أكثر حرصاً ومتيقن من مدى تأثير هذه الخطوة على كل من أنقرة وواشنطن.من وجهة نظر روسيا، فشلت تركيا في مهمتها المعلنة لتطهير إدلب. أما من وجهة نظر تركيا، فإن الهجوم السوري المدعوم من روسيا على إدلب سيؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين السوريين.إذاً، لا يبدو أن بايدن وبوتين وأردوغان على استعداد لقلب الوضع الراهن دون صورة واضحة بشأن ما سيأتي بعد ذلك، وهو نوع من الجمود الهش الذي يمكن أن ينهار في أي وقت.