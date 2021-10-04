بعد الإنسحاب الأميركي.. هل ستصبح أفغانستان ملاذاً جيداً للإرهاب؟

مع انسحاب القوات العسكرية الأميركية من أفغانستان، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لرصد أي نشاط إرهابي داخل البلاد وكيفية العمل لردعه. وبحسب صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، صرح وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، في شهادته أمام الكونغرس في نيسان، أن الانسحاب العسكري من شأنه أن يقلل من "قدرة الولايات المتحدة على جمع المعلومات والتحرك ضد التهديدات" في أفغانستان. وفي شهادته الشهر الماضي، أعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي عن قلقه من أن الجماعات الإرهابية الأجنبية "ستتاح لها الفرصة لإعادة التشكيل والتخطيط والإستلهام في فضاء يصعب علينا جمع المعلومات والعمل ضده، على عكس ما كان عليه الحال في السابق".وسيصب رؤساء الوكالات الأميركية المسؤولة عن جمع المعلومات عن الجماعات الإرهابية جام تركيزهم على التحديات التي ستواجههم. لكن الخوف، على حد تعبير راي، من "إعادة إنشاء ملاذ آمن للإرهابيين" في أفغانستان وهو بمثابة إحياء لتاريخ الاميركيين المؤلم مع هجمات 11 أيلول.وتضيف الصحيفة" إلى حين ايجاد ملاذ جغرافي مفيد من قبل جماعة إرهابية، فلا يوجد شيء مميز في أفغانستان. إذا كانت هذه المجموعة تبحث عن مكان مليء بالنزاع مع بعض المتعاطفين المحليين حيث يمكن للخارجين عن القانون التسكع ويمكن للمجموعة البقاء على أهبة الاستعداد، فهناك العديد من المواقع الأخرى في العالم للاختيار من بينها".والأهم من ذلك، وفق الصحيفة، ان الحصول على قطعة أرض هو أحد العوامل الأقل أهمية التي تحدد قدرة المجموعة على شن هجمات إرهابية دولية، خاصة تلك التي تستهدف نصف الكرة الأرضية. قد يكون الوصول إلى العقارات مفيدًا لمجموعة منخرطة في التمرد أو الحرب الأهلية، كما كانت القاعدة في أفغانستان قبل هجمات 11 أيلول".وفّرت البلاد مساحة لتدريب المجندين، وشارك معظمهم في عمليات عسكرية داخل أفغانستان لدعم حركة طالبان خلال الحرب هناك في أواخر التسعينيات.لكن الأرض، بحسب الصحيفة، لا صلة كبيرة لها بالتخطيط والتحضير لهجوم إرهابي دولي. والمثال على ذلك، هجمات 11 أيلول نفسها. المؤكد، أن لأفغانستان صلة بالهجمات، وأن التحضيرات للهجوم كانت موزعة جغرافياً. واستخدم العقل المدبر للمخطط خالد شيخ محمد الاتصالات الإلكترونية بعيدة المدى لتنسيق تلك الأنشطة. وتمت أهم الاستعدادات للهجوم في شقق في أوروبا ومدارس الطيران في الولايات المتحدة.وتضيف الصحيفة" الحقيقة هي أن العديد من العوامل تؤثر على احتمالية وقوع الأميركيين ضحية للإرهاب الدولي، وتشمل مجموعة من الظروف الاقتصادية والسياسية في الأماكن التي يعيش فيها الإرهابيون المحتملون".وبحسب الصحيفة" ليس الاحتلال العسكري فحسب، بل أيضًا الأذى الذي يلحق بالمدنيين من العمليات العسكرية هو الدافع وراء الإرهاب. وتستند الفكرة القائلة بأن ملاذاً آمناً سيكون متاحاً للإرهابيين الدوليين في أفغانستان في الغالب على الشراكة السابقة بين كل من طالبان والقاعدة".وفي رأي الصحيفة" إذا استؤنفت الحرب الأهلية في الأشهر المقبلة، فمن الممكن أن تستنجد طالبان بالقاعدة التي باتت اليوم أضعف بكثير. ولكن بقدر ما تؤمن طالبان موقعها كحاكم جديد لأفغانستان بأكملها، فإن التحالف القديم يفقد أهميته. إن تاريخ هذا التحالف، إلى جانب العلاقات الشخصية والعائلية المختلفة، سوف يدعم الروابط بين عناصر طالبان وما تبقى من القاعدة. ولكن، ما يهم حالياً هو الإتجاه الذي ستتبناه طالبان في ممارسة نفوذها، بما في ذلك على القاعدة، المرتبط بإرهاب دولي محتمل. بغض النظر عن رأي المرء في طالبان، إلا أنهم منعزلون للغاية ولا يهتمون بالإرهاب الدولية".وبحسب الصحيفة، وبسبب صدمة 11 أيلول، "فإن الخوف من الإرهاب المنبثق من أفغانستان سيبقى إلى الأبد في أذهان الأميركيين. ربما يكون الخوف من التداعيات السياسية لحادث إرهابي مستقبلي مرتبط بطريقة أو بأخر بأفغانستان جزءًا من اسباب اقدام ثلاثة رؤساء أميركيين على إبقاء القوات الاميركية هناك قبل أن يوقف جو بايدن أخيرًا العملية". لا توجد ضمانات حول كيفية تأثير السياسات اتجاه أفغانستان على خطر الإرهاب ضد الأميركيين.وتختم الصحيفة" ولكن بالنظر إلى كل العوامل ذات الصلة، وليس مجرد عامل أو اثنين، فإن هذا الخطر يكون أقل مع خروج الجيش الأميركي من أفغانستان مما سيكون عليه إن بقيت القوات الأميركية هناك".