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إيران: مناوراتنا في شمال غرب البلاد تهدف إلى تعزيز قوة الردع

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:30
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أعلنت إيران أن مناورات قواتها البرية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية.

وقال عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية علي كريمي فيروزجائي في تصريح صحفي، إن "مناورات القوة البرية في شمال غرب البلاد تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية".

ولفت إلى أنّ "التاريخ يدل على أن سلوك إيران لم يتسم بالسلبية مطلقا في مجال الاحترام والصداقة المستدامة مع بلدان الجوار".

وأوضح فيروزجائي أنّ "هناك أدلة لا يمكن إنكارها، تؤكد أن المسؤولين الأذريين قد خدعوا من قبل الكيان الصهيوني المصطنع (في إشارة إلى إسرائيل)".

وشدد على أن إيران "لا تطيق أي تقويض للأمن والفوضى قرب مناطقها الحدودية"، واصفاً حدود البلاد بمثابة حدود السلام والصداقة، مؤكداً أن "العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على أسس السلام والاستقرار وإرساء الأمن المستدام".

وشدد على أن "إقامة مناورات عسكرية داخل البلاد حق بديهي ومكفول على الصعيدين القانوني والدولي".
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