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روسيا تختبر إطلاق "الصاروخ المذهل" (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2021 | 13:00
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أعلنت روسيا، الاثنين، أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ تسيركون، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت، من غواصة لأول مرة وهو سلاح أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره جيلاً جديداً من منظومة سلاح لا مثيل لها.

وقالت وزارة الدفاع إن الغواصة سيفيرودفينسك أطلقت الصاروخ بنجاح في بحر بارنتس وإنه أصاب الهدف المحدد له.

وأظهرت لقطات مصورة وزعتها الوزارة أن الصاروخ أُطلق أثناء الليل، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت روسيا قد اختبرت إطلاق الصاروخ تسيركون من على سفينة حربية في تموز الماضي.

وأعلن بوتين عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2018 في واحدة من أكثر خطبه عدائية منذ سنوات، قائلا إنها يمكن أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا وتتفادى الدروع الصاروخية الأميركية.
 
 
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