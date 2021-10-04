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"حماس" أطلقت 4 صواريخ تجريبية صوب البحر

Lebanon 24
04-10-2021 | 14:30
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة "حماس" أطلقت صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن الحركة أطلقت في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، 4 صواريخ تجريبية على الأقل، في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وقالت إنه "يبدو أن قدرات إنتاج الصواريخ بغزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الأسوار كما زعم الجيش الإسرائيلي".

يشار إلى أن "حماس" تطلق بين الفينة والأخرى صواريخ تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية.
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