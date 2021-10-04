جديد المحادثات الإيرانية - السعودية.. مسؤول بارز يكشف آخر المعطيات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المحادثات بين طهران والرياض مستمرة على أفضل وجه ولا شروط مسبقة بهذا الشأن ونحاول استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين.وأضاف سعيد خطيب زادة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين إيران والسعودية مستمرة في بغداد و شملت قضايا إقليمية.من جانب آخر، نفى المتحدث زيارة وفد سعودي إلى طهران لمماقشة إعادة فتح السفارة.