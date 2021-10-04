عربي-دولي

روسيا تطرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو

Lebanon 24
04-10-2021 | 15:00
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية، شخصية غير مرغوب فيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذا الإجراء جاء ردا على تصرفات مقدونيا الشمالية في أغسطس الماضي.

وكانت سكوبيه سحبت في وقت سابق اعتماد دبلوماسيين روسيين، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وقالت مقدونيا الشمالية آنذاك إن القرارهو استجابة لدعوة السلطات التشيكية لدعم براغ فية ما يتعلق بفضيحة التفجيرات في مستودع الأسلحة في فربيتيكا.
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