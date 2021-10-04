عربي-دولي

موسكو لا تستبعد مراجعة فرض عقوبات مجلس الأمن على "طالبان"

Lebanon 24
04-10-2021 | 15:30
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قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تستبعد أن يتم مراجعة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طالبان و"لكن الآن لا داعي للاستعجال في ذلك".

وقال كابولوف، اليوم الاثنين: "في المستقبل، لا نستبعد مراجعة نظام العقوبات ضد طالبان، لكن في هذه المرحلة نعتقد أنه من المناسب عدم التسرع في ذلك".

ولفت كابولوف إلى أن موقف روسيا من هذا الأمر "سيعتمد بناء على السياسة العملية لسلطات طالبان وتنفيذ وعودها بتشكيل هيكل سلطة شامل يعكس مصالح القوى العرقية السياسية الرئيسية في البلاد وكذلك التصدي الفعال للتهديدات التي تنطلق من أراضي أفغانستان، وخاصة الإرهاب والمخدرات".
 
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