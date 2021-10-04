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عربي-دولي
سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"
Lebanon 24
04-10-2021
|
06:52
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أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في سلطنة عمان، الاثنين، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".
وأكدت وكالة الأنباء العمانية تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وتلاشيه تدريجيا، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.
ونبّه المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.
وثمنت هيئة الطيران المدني في عمان الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الأخرى، وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.
وكان المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد أعلن في وقت سابق على حسابه الرسمي على موقع تويتر، الاثنين، أنه سجل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين. وكانت العاصفة قد أودت بحياة 4 يوم الأحد.
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