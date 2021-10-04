عربي-دولي

السودان.. التصدي لخلية إرهابية بعد اشتباكات جنوبي الخرطوم

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:15
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نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمين سوداني، الاثنين، قوله إنه "تم التصدي لخلية إرهابية بعد اشتباك في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن تبادلاً لإطلاق النار حصل بين العناصر الأمنية والخلية الإرهابية، فيما لم يتم بعد كشف عدد الإرهابيين المعتقلين.

والثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان 11 إرهابياً أجنبياً في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة وكانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.

ورجح مصدر أمني آنذاك أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية الحالية في السودان، لاستعادة نشاط عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما فتح نظام المخلوع عمر البشير أراضي البلاد لشخصيات إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
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