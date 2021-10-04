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إسرائيل تتهم إيران بمحاولة مهاجمة "رجال أعمال" إسرائيليين في قبرص

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:45
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اتّهم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران، الاثنين، بمحاولة استهداف رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص.

ونفى المتحدث ماتان سيدي تقارير إعلامية عن "إحباط محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب أعمال إسرائيلي بالجزيرة".

وقال في بيان: "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".

وكانت أنباءٌ انتشرت، الأحد، عن محاولة استهداف رجل الأعمال "تيدي ساغي"، وتعليقا على ذلك قال سيدي: "هذا ليس حدثا جنائيا".
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