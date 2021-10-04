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سفارة إيران في قبرص ترّد على إسرائيل: مزاعم لا أساس لها

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:32
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نفت السفارة الإيرانية في قبرص، اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة إسرائيليين في الجزيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها".

وقالت السفارة الإيرانية في بيان إن "هذا النظام (الإسرائيلي) يقدم دائما مثل هذا الإدعاء الذي لا أساس له ضد جمهورية إيران الإسلامية".

المصدر: روسيا اليوم
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