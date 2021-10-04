تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟

لم يكُن مساء اليوم الإثنين (4 تشرين الأول 2021) عادياً بالنسبة للعالم، إذ أن عطلاً هائلاً ضرب عدداً كبيراً من التطبيقات والمواقع الالكترونية العالمية وجعل ملايين المستخدمين يجدون صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض.



ماذا حصل؟



قرابة الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، لاحظ مستخدمون أنّ خدمة "واتساب" توقفت عن العمل، إذ أن عملية تلقي وارسال الرسائل قد تعطّلت بشكل تام. في البداية، ظن البعض أن المشكلة ترتبط بالانترنت، لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق "فيسبوك" الرئيسي، فوجدوه هو أيضاً رهن العطل الكبير.



وفي ظل هذه المشهد المفاجئ، توالت الإبلاغات من المستخدمين، وضج موقع "تويتر" بمنشورات تفيد بتعطل خدمات "فيسبوك" وهي: "واتساب"، "مسنجر" و"انستغرام".



وهُنا، رصدت العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة تبليغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالمي وأصاب الملايين.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع، ومع ذلك، أشار العديد من خبراء الأمن إلى مشكلة تقنية تمس نظام "اسم النطاق"، Domain Name، باعتبارها السبب المحتمل.



ويسمح اسم النطاق لعناوين الويب بنقل المستخدمين إلى وجهاتهم، وقد أدى انقطاع مماثل طال شركة AkamaiTechnologies Inc للخدمات السحابية في يوليو الماضي إلى إغلاق مواقع متعددة.



"فيسبوك" تخرج عن صمتها



وبعد نحو ساعةٍ من العطل الهائل، أطلت شركة "فيسبوك" من بوابة "تويتر" وذلك بعدما عجزت عن النشر على منصّتها بسبب العطل الذي ضربها.



وفي تغريدة لها، أقرّت شركة "فيسبوك" بالعطل الذي هز العالم مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".



بدورها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إنّ "بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي"، وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".



من جهتها، قالت خدمة "انستغرام": "نمر بأوقات صعبة وندعو المستخدمين إلى الصبر".

المشاكل تطال تطبيقات أخرى من بينها "تويتر"

ومع هذا، فإن المشكلة لم تقف عند حدود "العملاق الأزرق"، بل انتقلت إلى مواقع كبرى أخرى. ووفقاً لـ"سكاي نيوز"، فإن مستخدمين أبلغوا عن مشاكل في تطبيق "تويتر" إذ واجهوا صعوبات في تسجيل الدخول إليه.

كذلك، أوردت الشبكة أنّ مشاكل ضربت أيضاً مواقع "أمازون" و "غوغل" لبعض الوقت، مشيرة إلى أنّ "هناك بلاغات أخرى تتحدث عن عطلٍ في شبكة T-MOBILE للاتصالات، في حين أن الاتصالات تعطلت في بعض المناطق الروسية". وفي الوقت نفسه، جرى الإعلان عن بروز بلاغات تشير إلى صعوبات في الدخول إلى تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، في حين أفادت قناة "روسيا اليوم" عن بلاغات تتعلق بصعوبات ضمن تطبيق "تيلغرام". بدورها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنّ تطبيق "كوين بيز" الخاص بتادول العملات المشفرة انضمّ إلى قائمة التطبيقات التي تواجه أعطالاً تقنية. ونقلت قناة "الجزيرة" عن موقع متخصص في رصد أداء المواقع قوله عن وجود بلاغات "عن أعطال تقنية في موقع لينكد إن". وإضافة إلى ذلك، فقد جرى الحديث بلاغات ترتبطُ بأعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لـ"غوغل"، إلا أن الأخيرة نفت ذلك. كذلك، تحدث موقع داون ديتكتور المختص برصد أداء المواقع عن وجود بلاغات حول مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.

هل من هجمات الكترونية؟

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ"سكاي نيوز" إنها "تنظر في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي". إلى ذلك، قال البيت الأبيض أن مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها، في حين أعلنت إسرائيل التأهب السيبراني وقالت إنها تتواصل مع البيت الأبيض والبنتاغون، وفق ما ذكرت قناة "العربية". وفي حديث لها عبر "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية نيكول ناڤاس: "لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية حتى الآن ونراقب الوضع".

ومع هذا، فإن "فيسبوك" لم تكشف طبيعة ما وصفته بـ"الخلل المفاجئ" الذي أصاب تطبيقاتها، لكنها استبعدت أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات الكترونية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". بدوره، قال مسؤول حكومي أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" إنّ "فرضية هجوم سيبراني وراء أعطال تطبيقات فيسبوك ومواقع أخرى محتملة جداً". كذلك، نقلت قناة "العربية" عن خبراء قولهم إن "خطأ تقنياً هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام".

من جهتها، كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميا.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك "أجرى تغييرًا على ما يبدو صباح يوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة".



وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.



ويجري ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.



وأشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.



ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها. وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية أكامي تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة في تموز الماضي.



وقال مادوري إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة ، مما أجبر خدماتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.



وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 نيسان 2019 و 14 آذار 2019. ومع ذلك ، فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي. ونشر موقع "نات بلوكس" مساء يوم الاثنين تحليلاً تقنياً للأسباب الممكنة التي كانت وراء تعطل موقع "فيسبوك" والتطبيقات المصاحبة له "إنستغرام" و"واتس أب".



وأفاد الموقع بأن تحليل قياسات الشبكة في الرابع من تشرين الأول 2021 يشير إلى انقطاع عالمي لخدمات "فيسبوك"، بما في ذلك خدمات "فيسبوك"و "فيسبوك" و "انستغرام" و "مسنجر" منذ الساعة 15:45 بتوقيت "غرينيتش".



وقال إن مقاييس الشبكة تشير إلى حدوث انقطاع في الاتصال على الشبكة المستقلة "AS32934" المملوكة لـ "فيسبوك"، مضيفة أن التأثير الأكثر وضوحا هو فقدان DNS الموثوق.



وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد السبب الجذري للحادث بشكل كامل بعد، على الرغم من وجود مؤشرات على أن طرق بروتوكول التوجيه بين البوابات (Border Gateway Protocol) ربما تم سحبها أو اختطافها، مما تسبب في تأثير غير مباشر على DNS والخوادم الأخرى اللازمة لحل الخدمات.



وبروتوكول البوابة الحدودية أو بروتوكول التوجيه بين البوابات هو بروتوكول توجيه خارجي مُصمم لتبادل المعلومات المتعلقة بالتوجيه بين الأنظمة المستقلة في شبكات الحاسب.



يمكن أن يُستخدم بروتوكول البوابة الحدودية كبروتوكول توجيه داخلي، وفي هذه الحالة يشار إلى هذا الاستعمال ببروتوكول البوابة الداخلية (iBGP)، وللاستعمال الأصلي ببروتوكول البوابة الحدودية الخارجيّة (eBGP).



وقد شهد "فيسبوك" انقطاعات دولية سابقا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 نيسان 2019 و14 آذار 2019 ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع لشبكة "فيسبوك" تم تسجيله منذ تأسيسها.

تسريب بيانات ووسط كل ذلك، فقد أفاد موقع privacy affairs بأن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.



وأضاف الموقع أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن".



ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.



وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

خسائر زوكربيرغ بالمليارات.. وأسهم "فيسبوك" تنخفض

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" أنّ خسائر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك، اليوم الإثنين. ومع هذا، فإنّ مؤشر ناسداك تراجع بـ 2,1% بسبب خسائر أسهم مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أنّ أسهم "فيسبوك" انخفضت بنسبة 5.6%. كذلك، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن شركة فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار بسبب العطل، وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء الاثنين، إن العطل الذي أصاب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي طال أيضا منصته الداخلية للتواصل بين الموظفين.



وذكر المصدر أن المنصة الداخلية الخاصة بفيسبوك توقفت هي الأخرى عن العمل، مبرزا أن معظم الموظفين علّقوا أعمالهم وباتوا غير قادرين على أداء مهامهم. ومع هذا، فقد أوضحت الصحيفة أنّ تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك منع دخولهم مقار الشركة لتقييم أسباب العطل. كذلك، قال مسؤول في "واتساب" لشبكة "NBC": "لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني". ووسط ذلك، فقد كشفت "نيويورك تايمز" أن مذكرة داخلية لـ"فيسبوك" تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.

ومع هذا، فإنّ المشاكل التي ضربت تطبيق "تويتر" ساهمت في تراجع قيمة أسهم الشركة بنسبة نحو6.5%.



كذلك، نقلت وسائل إعلام عالمية عن سيناتور أميركي ديمقراطي قوله أنه "يدعو الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ لتفسير أسباب تعطّل الموقع".

ومع هذا، دعا الكونغرس الاميركي زوكربيرغ وبعض المدراء في شركات اخرى بشكل عاجل لتفسير أسباب تعطل التطبيقات.



ومع هذا، نقلت قناة "العربية" عن خبراء تقنيات قولهم إنّ "عطل فيسبوك جاء بعد إتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع".

ماذا عن لبنان؟

وفي لبنان، فقد تأثر المستخدمون بشكل هائل بالعطل العالمي، وقد أبلغوا عن ذلك عبر منصة "تويتر".