عربي-دولي

البيت الأبيض يعلّق على أزمة "عطل فيسبوك".. ماذا قال؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 15:29
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اعتبر البيت الأبيض في أول تعليق على تعطل منصات التواصل الاجتماعي إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

وسجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وانستغرام وواتسآب الإثنين شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس، وقد بدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 15,45 ت غ.

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.

وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الإخباري لشبكة "سي بي إس" إن فيسبوك "أسوأ بكثير" من كل ما رأته سابقا.
 
وتراجعت أسهم موقع فيسبوك جراء انقطاع الخدمة وتعطل العمل بمنصات الشبكة العملاقة مثل إنستغرام وواتساب، إلى أكثر من 5.5% في الأسواق.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا جراء التوقف المفاجئ.
 

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