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فنزويلا تفتح الحدود مع كولومبيا بعد 3 سنوات من الإغلاق

Lebanon 24
04-10-2021 | 23:06
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أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن فنزويلا ستعيد فتح الحدود مع كولومبيا يوم الثلاثاء، وذلك عقب إغلاق استمر نحو 3 سنوات على خلفية التوترات السياسية.

 وقالت رودريغيز أن قرار فتح الحدود للتجارة تم اتخاذه "مع التفكير في شعبنا والأخوة والتعاون بين شعبي كولومبيا وفنزويلا".

من جانبه، أشار رئيس كولومبيا إيفان دوكي إلى أن فنزويلا اتخذت القرار تحت ضغط "المقاومة الديمقراطية"، مضيفا أن فتح الحدود سيتم بشكل منظم.

يذكر أن فنزويلا أعلنت إغلاق الحدود مع كولومبيا في فبراير 2019، على خلفية دعم كولومبيا للمعارضة الفنزويلية واعترافها بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.
المصدر: روسيا اليوم
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