عربي-دولي

الكونغرس الأمريكي يدعو "مسربة فضائح فيسبوك" إلى جلسة استماع

Lebanon 24
04-10-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-871325-637690114895727783.jpg
Doc-P-871325-637690114895727783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الكونغرس الأمريكي الموظفة المستقيلة من "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، التي سربت وثائق داخلية للشركة إلى جلسة استماع اليوم الثلاثاء.

وكانت هاوغن قالت في حديثها مع وسائل إعلام أمريكية إن شركة "فيسبوك" تضع أرباحها فوق الصالح العام، كما تتغاضى عن أضرار كثيرة يسببها الموقع لمستخدميه ومستخدمي تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه الشركة ذاتها.

كما أشارت في حوار مع شبكة "سي بي أس" وصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن المنصة "تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية".

وأكدت الموظفة المستقيلة أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة، وأن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات "فيسبوك" علنا.

كما لفتت إلى أن آلاف الوثائق التي جمعتها تظهر أن الشركة تكذب على الجمهور عندما تقول إنها تحرز تقدما كبيرا في محاربة الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وأوضحت أن "ما رأيته في فيسبوك مرارا هو وجود تضارب في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد للشركة. واختارت "فيسبوك" دائما مصالحها الخاصة، مثل جني المزيد من المال".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-10-05
03:30 | 2021-10-05
03:30 | 2021-10-05
03:00 | 2021-10-05
02:30 | 2021-10-05
02:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website