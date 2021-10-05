بعد إعلان مصرعهم.. السلطات الإسبانية تعثر على 11 مهاجرا غير شرعي على قيد الحياة

أفادت السلطات الإسبانية بأنها أنقذت يوم الاثنين 14 مهاجرا في جزر البليار الإسبانية، من بينهم 11 مهاجرا ظنت أنهم لقوا مصرعهم في البداية، بينما تبحث فرق الإغاثة عن ثلاثة آخرين.

وأنقذت مروحية ثلاثة أشخاص كانوا في البحر وعثرت قوات الأمن وخدمة الإنقاذ البحري على تسعة آخرين في قارب، في حين ساعدت سفينة أخرى في إنقاذ شخصين آخرين، وجميعهم على قيد الحياة.