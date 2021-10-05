عربي-دولي

بعد إعلان مصرعهم.. السلطات الإسبانية تعثر على 11 مهاجرا غير شرعي على قيد الحياة

Lebanon 24
05-10-2021 | 00:30
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أفادت السلطات الإسبانية بأنها أنقذت يوم الاثنين 14 مهاجرا في جزر البليار الإسبانية، من بينهم 11 مهاجرا ظنت أنهم لقوا مصرعهم في البداية، بينما تبحث فرق الإغاثة عن ثلاثة آخرين.
وأنقذت مروحية ثلاثة أشخاص كانوا في البحر وعثرت قوات الأمن وخدمة الإنقاذ البحري على تسعة آخرين في قارب، في حين ساعدت سفينة أخرى في إنقاذ شخصين آخرين، وجميعهم على قيد الحياة.
وتواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ حيث يعتقدون أن القارب كان على متنه 17 مهاجرا غير شرعي.

وقالت وسائل إعلام إن المهاجرين الـ14 التي أنقذتهم السلطات الإسبانية يتلقون رعاية طبية بعد تدهور حالتهم الصحية بسبب قضاء عدة أيام في عرض البحر.

وأبلغ طاقم سفينة خاصة في بداية الأمر أنه انتشل جثمانين وأن هناك المزيد في البحر، لكن خدمة الإنقاذ البحري تحققت من بقائهم على قيد الحياة وأن سترات النجاة الخاصة بهم هي التي كانت تطفوا على المياه.

وبعد فترة وجيرة، عثرت طائرة هليكوبتر على 3 مهاجرين آخرين أحياء في المياه، والذين حصلوا بدورهم على رعاية صحية ميدانية ونُقلوا بعدها إلى المستشفيات.

وبعد ذلك، تم العثور على تسعة آخرين في القارب على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى جزيرة مايوركا.

ويعيش ساحل مايوركا (جزر البليار) في حالة تأهب بسبب الرياح القوية القادمة من الشمال، والتي تولد أمواجا يتراوح ارتفاعها من مترين إلى ثلاثة أمتار.

ووصل الأسبوع الماضي إلى جزر البليار 19 قاربا على متنهم 257 شخصا، ليبلغ إجمالي القوارب التي وصلت إليها منذ بداية العام 118 قاربا على متنهم 1764 مهاجرا، دون احتساب المهاجرين الذين أنقذتهم السلطات الإسبانية اليوم.

وتسارعت وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال شهر سبتمبر الماضي، وزادت بنسبة 51% في الـ9 أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 ايلول من العام الجاري دخل إسبانيا 28 ألفا و729 مهاجرا معظمهم عن طريق البحر.
المصدر: روسيا اليوم
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