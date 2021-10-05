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واشنطن: نرحب بعودة الاتصالات بين بيونغ يانغ وسيئول

Lebanon 24
05-10-2021 | 01:00
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترحب بعودة قنوات الاتصال بين بيونغ يانغ وسيئول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "نحن نؤيد بالطبع الحوار بين الكوريتين والتعامل والتعاون. وسنواصل العمل مع شركائنا في كوريا الجنوبية لهذا الغرض".
وأكدت بساكي أن هدف الولايات المتحدة لا يزال إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مضيفة أن واشنطن مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ "بدون شروط مسبقة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد سلمت لكوريا الشمالية "مقترحات محددة" بشأن إقامة المفاوضات، وأعربت عن أملها بأن ترد كوريا الشمالية بشكل إيجابي على تلك المقترحات.
المصدر: روسيا اليوم
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