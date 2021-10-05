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الخارجية الأميركية: نراجع مضامين وثائق باندورا

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:00
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أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس،  الاثنين، أن وزارته "تراجع" ما جاء في وثائق باندورا، قائلا: "رأينا أوراق باندورا ولسنا في موقع التعليق تحديدا على مضامين هذه الأوراق التي نراجعها".

وأضاف أنه "من المهم الإشارة بشكل عام إلى أن الحكومة الأميركية تركز بشكل نشط على تعزيز الشفافية المالية والتحقيق في النشاطات غير الشرعية والتهرب من العقوبات مستخدمة كل أنواع المعلومات العامة وغير العامة".

وأشار إلى أن وزراة الخزانة منخرطة بشكل كبير في هذا المجال. 

وحول إمكانية تأثر المساعدات الأميركية للأردن جراء هذه المعلومات قال برايس "نساعد الأردن من أجل تحسين حياة الشعب الأردني لأكثر من ستة عقود. ونقوم بمراقبة وتقييم دقيق لكل برامج المساعدات التي نوفرها للتأكد من أنها تطبق بما يتوافق مع الغاية المحددة لها".

وقال برايس: "نعرف أن كل مساعداتنا للأردن تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي بشكل مباشر، وتساعد الأردن على مواجهة تحدياته الإقليمية، وضمان حدوده وتساعده على المشاركة في نشاطات التحالف الدولي لهزيمة داعش وعلى بناء قدرات قواته العسكرية لتعزيز الإزدهار الإقتصادي والإستقرار من خلال الإستثمار بالشعب الأردني والإصلاح الإقتصادي". 

وقاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)  تحقيق "أوراق باندورا"، وأنجزته شبكة من الصحفيين الاستقصائيين، وشاركت فيه مؤسسات صحفية عالمية، للكشف عن شبهات فساد وتهرب ضريبي.

وأورد التحقيق معلومات عن 40 سياسيا ومسؤولا عاما من تسع دول في الشرق الأوسط لديهم كيانات خارجية في أوراق باندورا. ونشر "أكبر الأسماء" بما في ذلك قادة  لست دول وأقاليم، منهم قادة ومسؤولون عرب حاليون وسابقون. 

كما نشر معدو التحقيق أيضا بيانات تشير إلى تورط قادة عالميين، مثل الرئيس فلاديمير بوتين، بشبهات فساد تحيط بالدوائر المقربة منهم، وكذلك رؤساء دول ورؤساء وزراء ومانحين كبار لأحزاب سياسية عالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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