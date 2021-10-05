اليابان تعبر عن قلقها من نشاطات الصين.. و"رسالة قوية" من بايدن

قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة "قوية" من الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها والمعروفة، باسم سينكاكو في اليابان.وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين "أكدا قوة التحالف الياباني-الأميركي، الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الإندو-باسيفيك) وحول العالم".وتزايد قلق اليابان بشكل متزايد بشأن النشاط الصيني في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك التوغل في المياه حول الجزر المتنازع عليها، والمعروفة باسم دياويو (سينكاكو) في الصين.وكانت اليابان قد أجرت تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة منذ نحو أسبوعين، أكدت خلالها أن جزر سينكاكو هي بلا شك أراض يابانية وسيتم الدفاع عنها على هذا النحو، في حين تقول الصين إن تلك الجزر تابعة لها.

من جهته، حث البنتاغون الصين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان.وقال المتحدث باسم البنتاغون، مارتن ماينرز، للحرة إن الولايات المتحدة قلقة من الأنشطة العسكرية الاستفزازية للصين في محيط تايوان.وأضاف أن تلك الانشطة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقوض السلام الإقليمي.وأكد ماينرز أن "للولايات المتحدة مصلحة ثابتة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لذا ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات ذاتية للدفاع عن النفس كما ستحافظ على التزاماتها الصلب تجاه تايوان وفقا لنص البيانات المشتركة وقانون حماية تايوان ما يساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة".وفي وقت سابق الإثنين، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة الكبير جراء النشاطات العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الصين قرب تايوان، خاصة بعد تنفيذ القوات الجوية الصينية أكبر توغل في مجال دفاعها الجوي.ووصف برايس، هذه الإجراءات بأنها "مزعزعة للاستقرار، وتحمل مخاطر سوء التقدير وتقوض الأمن والاستقرار الإقليميين".ودعا برايس الصين بشدة إلى "وقف ضغطها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي واستفزازاتها ضد تايوان".وأوضح أن "التزام الولايات المتحدة بتايوان صلب، ويساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول مضيق تايوان وفي المنطقة".وقال: "سنواصل الوقوف مع الأصدقاء والحلفاء لمشاطرة ازدهارنا المشترك وأمننا وقيمنا. وسنقوم بذلك بينما نعمق علاقاتنا بتايوان".وكانت تايوان قد أعلنت، الجمعة، تحليق 38 طائرة صينية على موجتين في مجال دفاعها الجوي، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس "جمهورية الصين الشعبية".واشتكت تايوان، التي تطالب بها الصين، لأكثر من عام من التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مقاتلاتها تحركت ضد 18 طائرة مقاتلة صينية من طراز "جي-16" وأربع طائرات مقاتلة من طراز "سو-30" بالإضافة إلى قاذفتين من طراز "إتش-6" ذات القدرة النووية وطائرة مضادة للغواصات.وكشفت وزارة الدفاع التايوانية أن الدفعة الأولى من الطائرات الصينية حلقت جميعها في منطقة قريبة من جزر براتاس، فيما كانت القاذفتان تحلقان قرب جزيرة مرجانية.وحلقت المجموعة الثانية فوق قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين، وهو ممر مائي رئيسي يربط المحيط الهادئ ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.وقد وقع أكبر توغل سابق في يونيو بمشاركة 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإجبار تايوان على قبول السيادة الصينية.وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وستدافع عن حريتها وديمقراطيتها.وتعتبر الصين أن بحر الصين الجنوبي بغالبيته يقع ضمن سيادتها وهي تخوض نزاعا على هذا الصعيد مع دول أخرى، كما تعتبر أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزّأ من أراضيها.يذكر أنه منذ انتخاب الرئيسة، تساي إنغ-ون، التي تعتبر تايوان دولة ذات سيادة، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.