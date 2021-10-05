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تحقيق أميركي "عاجل" في "الهجمات" على أنظمة التصويت

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:00
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تحقق وزارة العدل الأميركية، في التهديدات التي تواجه حقوق التصويت وأنظمة أمن الإنترنت الخاصة بالانتخابات، بحسب المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، الاثنين. 

وأكد غارلاند خلال مقابلة في مهرجان نيويوركر، إن وزارة العدل "تحقق بشكل جدي وعاجل" في كيفية تغيير الولايات إجراءات التصويت أو إعادة تقسيم الدوائر للتأكد من أنها لا تنتهك حقوق التصويت الفيدرالية.

وأوضح غارلاند: "نحن نحقق بشكل جدي وعاجل ونفحص التغييرات الأخرى في الإجراءات والممارسات، وننظر بشكل خاص في إعادة تقسيم الدوائر التي تم إجراؤها كنتيجة للتعداد السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات".
 
وقال: "نحن قلقون بشأن الهجمات على أنظمة التصويت، والهجمات من وجهة نظر أمن الإنترنت. نحن قلقون بشأن الهجمات على مديري الانتخابات وحتى العاملين في الاقتراع"، مضيفا أنه أنشأ فريق عمل للتحقيق في هذه التهديدات.

تأتي تعليقات غارلاند بعد أشهر قليلة من رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد جورجيا بشأن قانونها الجديد الخاص بالانتخابات. 

وتزعم الدعوى أن قانون ولاية جورجيا ينتهك حقوق الناخبين السود من خلال تشديد متطلبات تحديد بطاقات الاقتراع الغيابي، وتقييد استخدام صناديق الاقتراع. 
المصدر: الحرة
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