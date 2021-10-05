تحقيق أميركي "عاجل" في "الهجمات" على أنظمة التصويت

تحقق وزارة العدل الأميركية، في التهديدات التي تواجه حقوق التصويت وأنظمة أمن الإنترنت الخاصة بالانتخابات، بحسب المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، الاثنين.وأكد غارلاند خلال مقابلة في مهرجان نيويوركر، إن وزارة العدل "تحقق بشكل جدي وعاجل" في كيفية تغيير الولايات إجراءات التصويت أو إعادة تقسيم الدوائر للتأكد من أنها لا تنتهك حقوق التصويت الفيدرالية.وأوضح غارلاند: "نحن نحقق بشكل جدي وعاجل ونفحص التغييرات الأخرى في الإجراءات والممارسات، وننظر بشكل خاص في إعادة تقسيم الدوائر التي تم إجراؤها كنتيجة للتعداد السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات".