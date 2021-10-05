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بسبب "العنصرية".. تقارير: حكم قضائي ضد تسلا بتعويض عامل أسود

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:00
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قررت هيئة محلفين أميركية، الاثنين، تعويض عامل أسود سابق في شركة تسلا لصناعة السيارات بـ130 مليون دولار، بسبب تعرضه لمضايقات عنصرية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". 

وقالت الصحيفة إن هيئة المحلفين الفيدرالية، وجدت أن أوين دياز، كان يعمل في "بيئة معادية عنصريا"، وأن شركة تسلا فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لتجنيبه التعرض للمضايقات. 

وعمل دياز كمشغل للمصاعد في مصنع تسلا في مقاطعة فريمونت بولاية كاليفورنيا في عامي 2015 و2016.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هيئة المحلفين أمرت تسلا بدفع 137 مليون دولار لدياز، الذي اتهم شركة صناعة السيارات بتجاهل الإساءات العنصرية التي واجهها أثناء عمله، بحسب ما قال محاميه، لورانس أورجان، مساء الإثنين.

وأشارت الصحيفتان إلى أن المحامين الممثلين لشركة تسلا رفضوا التعليق على الحكم.
المصدر: الحرة
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