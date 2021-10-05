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"شركة صغيرة" مسؤولة عن التسرب النفطي بكاليفورنيا

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:30
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تسببت منصة تابعة لشركة نفط وغاز أميركية صغيرة في تسرب نفطي على سواحل ولاية كاليفورنيا، السبت، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة أسهمها في تعاملات، يوم الإثنين، إلى حوالي النصف.

وحدث هذا التسرب في منصة (حفار نفطي يقع في المياه) الشركة التي تسمى "أمبليفاي إنرجي" قبالة ساحل مقاطعة أورانج نتيجة خرق محتمل للمنصة، وقد امتد التسرب من رصيف شاطئ هنتنغتون وصولا إلى شاطئ نيوبورت، وهي منطقة خلابة يتدفق إليها السياح.

وغطت بقعة بلغت سعتها حوالي ثلاثة آلاف برميل (126 ألف غالون) منطقة بلغت مساحتها حوالي 13 ميلا مربعا من المحيط الهادئ، وتسببت في نفوق أسماك وغرق طيور، ما دفع المسؤولين المحليين إلى وصفها بـ"كارثة بيئية".

ومن جانبها، سارعت الشركة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لاحتواء التسرب وأغلقت جميع عمليات الإنتاج وخطوط الأنابيب في المنطقة كإجراء احترازي، وبدأت التحقيق بالتعاون مع خفر السواحل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن ويلشر: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استعادة العمل في أسرع وقت ممكن"، وفق وول ستريت جورنال.

و"أمبليفاي إنرجي" تركز أنشطتها على الحقول القديمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولديها عمليات حاليا في وايومنغ وأوكلاهوما وتكساس ولويزيانا، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقبل التسرب، كانت القيمة السوقية للشركة تقارب 219 مليون دولار.

وبعد حادثة التسرب، تراجعت أسهم الشركة بنحو 60 في المئة في تعاملات ما قبل التداول، يوم الإثنين، لكنها تعافت بشكل طفيف بعد ذلك لتتراجع إلى 44 في المئة، ويصل سعر السهم إلى 3.23 دولار، أي أن الشركة فقدت حوالي نصف قيمة  السهم.

وقالت وول ستريت جورنال إن سبب هذا الانخفاض هو تقارير تفيد بأن معداتها كانت وراء التسرب. 
المصدر: الجرة
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