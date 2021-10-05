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عربي-دولي
من ضمنها روسيا.. العراق يكشف عن توجه لشراء منظومة دفاع جوي من ثلاث دول
Lebanon 24
05-10-2021
|
06:00
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كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، بدر الزيادي، اليوم الاثنين، عن توجه العراق لشراء منظومة دفاع جوي من ثلاث دول.
وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "ملف التسليح بحاجة إلى مبالغ كبيرة وموازنة العام الحالي كانت في أغلبها تشغيلية ولم تخصص مبالغ كافية لعقد صفقات تسليح بين وزارة الدفاع ومصادر تسليحية أخرى".
وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي دراسة لزيادة التخصيصات المالية لوزارة الدفاع لتتمكن من إبرام العقود وإكمال منظومة الدفاع الجوي والاحتياجات الأخرى".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متطورة لتغطية كل أراضيه ومسكها من الشمال إلى الجنوب".
وتابع أن "أسعار هذه المنظومات عالية، وهناك توجه عراقي نحو فرنسا وكوريا وروسيا فيما يخص منظومة الدفاع الجوي".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان العراقي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، لـRT، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "إس 400".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.
المصدر:
روسيا اليوم
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