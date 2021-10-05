عربي-دولي

أفغانستان تبدأ في إصدار جوازات السفر مرة أخرى بعد شهور من التأخير

Lebanon 24
05-10-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-871463-637690353678878669.jpg
Doc-P-871463-637690353678878669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عالم غول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات في أفغانستان، أن "البلاد ستبدأ في إصدار جوازات السفر لمواطنيها مرة أخرى اليوم الثلاثاء"، بعد أشهر من التأخير.

وأفاد حقاني للصحفيين في كابل، بأنهم سيصدرون ما بين 5000 و6000 جواز سفر يوميا، لافتا إلى أنه سيتم توظيف النساء للتعامل مع وثائق المواطنات.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأفغان ، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، واجهوا إعاقة سفرهم بسبب التأخير في إصدار جوازات السفر، إذ أن هذه العملية كانت قد بدأت بالفعل في التباطؤ قبل أن تسيطر حركة "طالبان" على البلاد في آب الماضي.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2021-10-05
16:53 | 2021-10-05
16:50 | 2021-10-05
16:45 | 2021-10-05
16:30 | 2021-10-05
15:45 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website