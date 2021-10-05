عربي-دولي

أفغانستان.. مستشفيات تغلق أبوابها وعجز ما تبقى عن استقبال المرضى

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-871464-637690355215819643.jpg
Doc-P-871464-637690355215819643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن أغلق عدد كبير من المستشفيات أبوابها في مقاطعات أفغانستان، دق المسؤولون في مستشفيات كابل ناقوس الخطر بسبب الاكتظاظ والعجز عن استقبال مزيد من المرضى.

وذكرت صحيفة "تولو نيوز" نقلا عن كبير الأطباء في أحد مستشفيات كابل، بارفيز نوري، أن المستشفيات في العاصمة باتت تعاني من الاكتظاظ، نتيجة إغلاق عديد المرافق الصحية في  المقاطعات بسبب نقص العاملين ونفاذ الأدوية.

وأوضح أن ذلك أدى إلى زيادة العبء على المراكز الطبية بالعاصمة، وبات المرضى يتوافدون من باقي المقاطعات إلى كابل لتلقي الرعاية الطبية.

وحذر الأطباء من أنه إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه دون تغيير فإن النظام الصحي في كابل سينهار قريبا.

هذا وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق عن تخصيص 45 مليون دولار لأفغانستان لمنع انهيار نظام الرعاية الصحية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-10-05
13:00 | 2021-10-05
12:58 | 2021-10-05
12:30 | 2021-10-05
12:00 | 2021-10-05
11:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website