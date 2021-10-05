3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021... من هم؟

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2021 ، إلى سيوكورو مانابي، وكلاوس هاسلمان، وغيورغيو باريزي لـ"مساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة".وأفادت الهيئة المانحة لجوائز نوبل، يوم الثلاثاء 5 أيلول، في بيانها: "تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها.وتقاسم عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، و ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، نصف الجائزة "للنمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض، والتقدير الكمي للتباين والتنبؤ الموثوق به لظاهرة الاحتباس الحراري"، بينما مُنح النصف الثاني للجائزة إلى الفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي "لاكتشافه تفاعل الاضطراب والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).وتعد جائزة نوبل للفيزياء ثاني جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب يوم الاثنين لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس.وسيتبع إعلان جائزة الفيزياء في الأيام المقبلة جوائز نوبل للكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.