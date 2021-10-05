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ماكرون: الاعتراف الدولي بـ"طالبان" يجب أن يكون له ثمن

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:30
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فيما تسعى الحركة التي سيطرت على أفغانستان بشكل كامل منذ منتصف آب الماضي لتحصيل الاعتراف الدولي بحكومتها، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن توجه قمة مجموعة العشرين المقبلة رسالة واضحة لطالبان بشأن شروط الاعتراف الدولي بها.

وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشروط يجب أن تشمل تحقيق المساواة للنساء، والسماح بالعمليات الإنسانية الأجنبية، ووقف التعاون مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف:"أعتقد أن الاعتراف الدولي يجب أن يكون له ثمن، وكرامة المرأة الأفغانية والمساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون واحدة من النقاط التي يتعين التأكيد عليها، ويجب أن تكون شرطا بالنسبة لنا".

رسالة بالغة الوضوح

وفي إشارة لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما في وقت لاحق هذا الشهر، قال ماكرون "سنتحدث عن أفغانستان. يتعين علينا ذلك".

إلى ذلك، أوضح الرئيس الفرنسي أن "النقاش حول طالبان سيتم بطبيعة الحال بين الأوروبيين والأميركيين والصين وروسيا والقوى الكبرى في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية مجتمعين".

وختم مشددا على وجوب أن تحمل تلك القمة رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي سيضع شروطا للاعتراف بطالبان.

يذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، كان دعا الشهر الماضي (أيلول) المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة الحركة المؤقتة، مطالباً في الوقت عينه برفع التجميد عن أرصدة البلاد في الخارج. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية، في حينه إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع بقية العالم، مؤكداً أن الغرض من تشكيل الحكومة هو العمل مع العالم.

وتعيش البلاد على حافة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ازدادت وتيرتها مع سيطرة الحركة الخاطف على الحكم ما دفع العديد من المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد إلى وقف كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.

كذلك، جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أميركية.

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