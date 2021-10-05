24
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ماكرون: الاعتراف الدولي بـ"طالبان" يجب أن يكون له ثمن
Lebanon 24
05-10-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما تسعى الحركة التي سيطرت على أفغانستان بشكل كامل منذ منتصف آب الماضي لتحصيل الاعتراف الدولي بحكومتها، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن توجه قمة مجموعة العشرين المقبلة رسالة واضحة لطالبان بشأن شروط الاعتراف الدولي بها.
وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشروط يجب أن تشمل تحقيق المساواة للنساء، والسماح بالعمليات الإنسانية الأجنبية، ووقف التعاون مع الجماعات الإرهابية.
وأضاف:"أعتقد أن الاعتراف الدولي يجب أن يكون له ثمن، وكرامة المرأة الأفغانية والمساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون واحدة من النقاط التي يتعين التأكيد عليها، ويجب أن تكون شرطا بالنسبة لنا".
رسالة بالغة الوضوح
وفي إشارة لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما في وقت لاحق هذا الشهر، قال ماكرون "سنتحدث عن أفغانستان. يتعين علينا ذلك".
إلى ذلك، أوضح الرئيس الفرنسي أن "النقاش حول طالبان سيتم بطبيعة الحال بين الأوروبيين والأميركيين والصين وروسيا والقوى الكبرى في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية مجتمعين".
وختم مشددا على وجوب أن تحمل تلك القمة رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي سيضع شروطا للاعتراف بطالبان.
يذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، كان دعا الشهر الماضي (أيلول) المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة الحركة المؤقتة، مطالباً في الوقت عينه برفع التجميد عن أرصدة البلاد في الخارج. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية، في حينه إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع بقية العالم، مؤكداً أن الغرض من تشكيل الحكومة هو العمل مع العالم.
وتعيش البلاد على حافة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ازدادت وتيرتها مع سيطرة الحركة الخاطف على الحكم ما دفع العديد من المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد إلى وقف كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.
كذلك، جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أميركية.
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
02:15 | 2021-10-05
05/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
02:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-05
05/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2021-10-05
أفغانيات يعدن إلى المدارس الثانوية (فيديو)
16:53 | 2021-10-05
فرنسا.. تظاهرات للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجور
16:50 | 2021-10-05
مسؤول أردني: علاقتنا جيدة مع دمشق وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان
16:45 | 2021-10-05
زلزال بقوة 6.1 درجة شرقي اليابان
16:30 | 2021-10-05
مسؤول أميركي: لا تنازلات لطهران مقابل عودتها إلى فيينا
15:45 | 2021-10-05
"نيويورك تايمز": أين أكبر قادة "فيسبوك"؟
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 00:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 00:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 00:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact