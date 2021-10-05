المبعوث الأممي لليمن: يجب التوصل لحل سياسي ينهي النزاع

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام، متوجهاً إلى عدن.





وكان المبعوث الأممي اجتمع بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير المملكة إلى اليمن، محمد آل جابر. كذلك، التقى غروندبرغ بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين اليمنيين.



كذلك، التقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن.



مبادرة السعودية وقال غروندبرغ: "لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام".وكان المبعوث الأممي اجتمع بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير المملكة إلى اليمن، محمد آل جابر. كذلك، التقى غروندبرغ بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين اليمنيين.كذلك، التقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن.

وأتت تلك الجولة للمبعوث الجدي وسط سعي أممي إعادة الزخم لمفاوضات، والدفع نحو التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.



يذكر أن السعودية كانت أعلنت عبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 آذار الفائت عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".



ولفت إلى أنّ "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".