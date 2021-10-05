علماء يزعمون التعرف على "فيروس غامض"... ينتقل إلى البشر وهذه عوارضه!

ذكرت "روسيا اليوم" أن علماء في اليابان زعموا اكتشافهم فيروسا غير معروف سابقا يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد.وسُمّي العامل الممرض باسم فيروس Yezo، ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد. وتشمل أعراض العدوى: الحمى وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء. وقدّم علماء في جامعة هوكايدو في سابورو باليابان اكتشافهم في مجلة Nature Communications.وكشف كيتا ماتسونو، عالم الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو، أن سبعة أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس منذ عام 2014. ولحسن الحظ، لم تكن هناك وفيات مؤكدة.ومع ذلك، يعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.وقال البروفيسور ماتسونو: "كل حالات الإصابة بفيروس Yezo التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدا أن يكون المرض موجودا خارج هوكايدو، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".وتعرّف العلماء على فيروس Yezo كشكل من أشكال فيروس orthonairovirus، الذي يعتبر جزءا من عائلة Nairoviridae، والتي تشمل مسببات الأمراض التي تسبب حمى القرم-الكونغو النزفية (CCHF).وفي وقت سابق من هذا العام، حدد العلماء في الصين أيضا نوعا جديدا من فيروس orthonairovirus، وأطلقوا عليه اسم فيروس Songling (SGLV).وتعرّض جميع المرضى الذين أصيبوا بـSongling للعض من قبل القراد.وواجه العلماء اليابانيون فيروس Yezo لأول مرة بعد دخول رجل يبلغ من العمر 41 عاما المستشفى مصابا بالحمى وألما في الساق.وتبين أن الرجل تعرض للعض من قبل حشرة - من المحتمل أن تكون قرادا - أثناء المشي في غابة في هوكايدو.ولم تكشف الفحوصات التي أجريت في المستشفى عن أي فيروس معروف يحمله القراد في المنطقة. ثم نُقل مريض آخر ظهرت عليه أعراض مماثلة إلى المستشفى بعد عام.وحدد التحليل الجيني للفيروس المستخرج من دم المرضى، العامل الممرض الجديد بأنه فيروس orthonairovirus. ثم سُمّي بـYezo تيمنا بالاسم التاريخي لهوكايدو، وهي أقصى شمال جزر اليابان الرئيسية.ويبدو أن Yezo مرتبط بفيروس Sulina من رومانيا وفيروس Tamdy في أوزبكستان.وجاء في الدراسة: "نظرا لأن علم الأوبئة والإمراضية لفيروسات مجموعة Tamdy وSulina لم يجر توضيحهما بالكامل بعد، فإن هذه الفيروسات الناشئة في البلدان الآسيوية يمكن أن تمثل عبئا على الصحة العامة أكبر مما هو معترف به حاليا. والفهم الشامل لفيروسات orthonairovirus مطلوب بشدة لتطوير الوقاية والعلاجات".ولتحديد أصل فيروس Yezo، حلل علماء هوكايدو العينات التي جمعت من الحيوانات في المنطقة بين عامي 2010 و2020.واكتشفوا الأجسام المضادة للفيروس في الغزلان المحلية والراكون. واكتُشف الحمض النووي الريبي لفيروس Yezo أيضا في ثلاثة أنواع من القراد في الجزيرة.وقال البروفيسور ماتسونو: "يبدو أن فيروس Yezo أثبت انتشاره في هوكايدو، ومن المرجح أن يتسبب الفيروس في المرض عندما ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات عن طريق القراد".وسيجري التحقيق فيما إذا كان فيروس Yezo انتشر في جميع أنحاء البلاد عن طريق الحيوانات والأشخاص المصابين.واقترحوا أيضا على المستشفيات فحص المرضى بحثا عن العامل الممرض إذا ظهرت عليهم الأعراض الصحيحة.