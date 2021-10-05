عربي-دولي

مسؤول أميركي: لا تنازلات لطهران مقابل عودتها إلى فيينا

Lebanon 24
05-10-2021 | 16:30
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بعد تلميحات إيرانية بضرورة تقديم خطوة حسن نية أو تنازل ما، مقابل عودة الوفد الإيراني إلى المحادثات النووية التي توقفت في فيينا منذ حزيران الماضي، شدد مسؤولون أميركيون على رفض هذا المبدأ.

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تعرض على إيران أي تنازلات لمجرد استئناف المفاوضات النووية.

وأكد المسؤول بحسب ما نقل موقع "أكسيوس الأميركي"، رفض واشنطن مطالبة بـ"بادرة حسن نية" مثل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

خيارات أخرى
وفي وقت سابق اليوم، أكد مسؤول آخر أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيبلغون الإسرائيليين التزام واشنطن بالدبلوماسية مع إيران في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت هذه المحادثات.
 
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيتبادلون اليوم خلال لقاء في البيت الأبيض معلومات مخابراتية، ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي.

وردا على سؤال عن الإجراءات التي تجري دراستها وما إذا كانت تشمل خيارات عسكرية، قال المسؤول "سنكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

خطوة حسن نية
وجاء هذا الأمر بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة إلى المحادثات النووية. وقال في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء السبت، "إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة".

ولفت إلى أنّ بلاده "ستعود قريباً إلى عملية التفاوض، لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات"، معتبرا أن "الإجراءات العملية على الأرض للولايات المتحدة ستكون المعيار".

يذكر أن المفاوضات النووية التي انطلقت في فيينا في السادس من أبريل الماضي، متوقفة منذ حزيران، بعد 6 جولات لم تفضِ إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي.

وفي حين أعلنت الخارجية الإيرانية أكثر من مرة أنها ستستأنف قريبا دون تحديد موعد، رغم أن متحدثا باسمها رجح أمس أن تعود بلاده إلى طاولة التفاوض قبل تشرين الثاني المقبل.
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