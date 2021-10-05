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عربي-دولي
مسؤول أردني: علاقتنا جيدة مع دمشق وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان
Lebanon 24
05-10-2021
|
16:50
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قال مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع في إطار تعليقه على تطور العلاقات الأردنية السورية.
وقال حنسي في حديث للصحافيين إن الأردن لم يتدخل بالشأن الداخلي لسوريا كونها دولة جوار ودولة حدودية"، لكنه أضاف: "لنكن واقعيين فإنه لدينا لاجئين سوريين وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظا لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات".
وأضاف: "نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك".
وتابع: "علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجاريا واقتصاديا".
وأردف: "إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقا من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا".
وقال: "في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحدا، لكن مصلحتنا هي الأردن أولا، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني".
وشدد على أن لدى المملكة علاقة جيدة مع سوريا من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا"، مشيرا إلى ما وصفه بمنهجية "احتواء الآخر".
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