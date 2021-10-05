عربي-دولي

الإمارات تطلق مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:52
A-
A+
Doc-P-871519-637690403879282088.jpg
Doc-P-871519-637690403879282088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضمن مشاريع الخمسين، مهمة جديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وقال محمد بن راشد، حاكم دبي، في تغريدة على "تويتر" إنه "سيقع تنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)".

وأضاف: "مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة ولدينا مشاريع علماء فضاء ورواد فضاء ومركبات فضاء".

وتابع: "ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟"

من جهته، قال محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن إطلاق دولة الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.

وأكد بن زايد أنه يثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبل الإمارات والمعرفة الإنسانية.

والمشروع الإماراتي هو الرابع عالميا، وستحقق الإمارات رابع هبوط عالمي على كويكب يبعد عن الأرض 560 مليون كيلومتر في المجموعة الشمسية، ما يعزز مسيرتها التنموية العلمية وترسيخ مكانتها في استكشاف الفضاء.

وتستغرق مدة المهمة العلمية 5 سنوات، تمتد من عام 2028 وحتى عام 2033، ويتضمن المشروع الجديد إرسال مركبة فضائية يستغرق تطويرها 7 سنوات على أن تكون جاهزة للانطلاق بداية عام 2028.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-10-05
13:00 | 2021-10-05
12:58 | 2021-10-05
12:30 | 2021-10-05
12:00 | 2021-10-05
11:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website