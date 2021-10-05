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ماذا قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية عن محادثات الحدود البحرية مع لبنان؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:43
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قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن "بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض".
 
وأضافت الحرار في مقابلة لرويترز: "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط". 

وتابعت الحرار "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة".
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