عاجل جداً.. بلاغات جديدة عن تعطل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

أفاد موقع "Downdetector"، اليوم الثلاثاء، عن رصد بلاغات متعددة تفيد بتعطل جديد يطال عمل منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد خلل استمر أمس الاثنين، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكانت منصات الشركة توقفت تماماً عن العمل لمدة 7 ساعات مساء الاثنين، وكشفت فيسبوك النقاب عن السبب الذي حرم أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم من خدماتها الشهيرة مثل "واتساب" و "انستغرام".



وأوضحت فيسبوك في بيان اليوم الثلاثاء، أن تعديلات خاطئة في الإعدادات كانت السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

كذلك، أوضحت بحسب ما أفادت رويترز، أن "فرقها الهندسية اكتشفت أن تعديلات على أجهزة التوجيه "الراوتر" الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال".



يذكر أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعين لها وقع حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش، ثم بدأت الخدمات تعود تدريجيا حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.