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جريمة هزت الرأي العام...اختطف طفلة وقتلها وألقاها في البحر

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:05
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ في مصر، بإعدام قاتل الطفلة روضة، لإدانته بخطف الأخيرة بواسطة مركبة "توك توك" وإنهاء حياتها لسرقة قرطها الذهبي.
 
وتبين من أوراق القضية أن سائق توك توك، يبلغ من العمر 65 عاماً، يقيم في قرية فرج الكبرى، التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ، قتل الطفلة روضة علي سلامة، بغرض سرقة قرطها الذهبي، لتصدر المحكمه قرارها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، وتقضي بحكمها اليوم بإعدامه.

وأقر المتهم بخطف الطفلة أثناء عودتها من الدرس الخصوصى الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبى بعد أن شاهده فى أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه التوك توك، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، وعبئها فى جوال بلاستيك أصفر، وألقاها فى مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبرى الخمار.
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