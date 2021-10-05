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لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي: "فيسبوك" غير آمن بالنسبة للأطفال

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:45
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خلصت لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن "موقع فيسبوك غير آمن بالنسبة للأطفال، وأن الشركة أصرت على نشر إعلانات ضارة بالأطفال".
 
وقالت اللجنة خلال جلسة استماع إلى الموظفة المستقيلة من "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، التي سربت وثائق داخلية للشركة، إنه "يجب العمل على منع فيسبوك من استغلال الأطفال، كما يجب إجراء مراجعة مستقلة لخوارزميات فيسبوك التي تحاول اختراق الخصوصية وانتهاك القانون"، معلنة أن "خطط فيسبوك لاستهداف الأطفال والشباب مخيفة فهي أصرت على نشر إعلانات ضارة بالأطفال ولم تلتزم بعدم استخدام خصائص تتيح استهداف أطفال في سن 10".

وأشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاوف بالحزبين الديمقراطي والجمهوري من تأثير فيسبوك"، وأضافت: "يجب أن نفعل شيئا لنضبط عمل منصات التواصل وحان الوقت للكونغرس أن يتحرك بشأن فيسبوك.. لكن السؤال الآن هو كيفية تحرك الكونغرس".
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