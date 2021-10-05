عربي-دولي

فرنسا تهدد بإعادة النظر بعلاقتها مع بريطانيا

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:39
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هدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في "العلاقات الثنائية" مع بريطانيا، في ما يتعلق بالخلاف بشأن حقوق الصيد بين باريس ولندن.

وطالب كاستكس، الاتحاد الأوروبي بأن يكون "أكثر حزما" حيال بريطانيا، مضيفا: "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط، لدفع البريطانيين لاحترام تعهداتهم وسنعيد النظر في كل الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

واعتبر أن "بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن "بريكست" ولا يمكن التسامح معها، محذراً من أن التعاون الثنائي بين البلدين "في خطر".
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