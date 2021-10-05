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زلزال بقوة 6.1 درجة شرقي اليابان

Lebanon 24
05-10-2021 | 16:45
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وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الثلاثاء، في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على بعد 67 كيلومترا من جنوب شرق مدينة هاتشينوهي التي يقطنها 239 ألف نسمة.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع أضرار أو سقوط مصابين جراء الزلزال كما لم يصدر أي إنذار من حدوث أمواج تسونامي.
 
 
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