فرنسا.. تظاهرات للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجور

نقابته طالبت بزيادة 20 في المئة في الحد الأدنى للأجور".

تظاهر موظفون وعاطلون عن العمل وطلاب، اليوم الثلاثاء، في كل أنحاء فرنسا للمطالبة بـ"إجابات عاجلة" خصوصا في ما يتعلق بمسألة الأجور، وإعادة وضع القضايا الاجتماعية في قلب المناقشات، قبل ما يزيد قليلا عن ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وفي باريس، انطلق آلاف الأشخاص، في ظل وجود كثيف للشرطة، بعد الثانية بعد الظهر من ساحة الجمهورية متوجهين نحو الأوبرا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس"، وردد المتظاهرون "علينا جميعا أن نقاتل معا. العمال الشباب والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، يدا بيد سنفوز".وقال زعيم الاتحاد العمالي العام فيليب مارتينيز، قبل الانطلاق: "لن ننتظر حتى اليوم التالي للانتخابات الرئاسية لزيادة الرواتب"، مشددا على أن "هناك مشكلة في الأجور في هذا البلد"، كما أوضح أن "