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عربي-دولي
الإعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات في اليمن
Lebanon 24
05-10-2021
|
23:19
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أعلنت الأرصاد الجوية اليمنية، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين".
وقال "مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر" التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على "فيسبوك"، إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد".
وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبا حتى صعدة شمالا".
وتابع أنه "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف".
ولفت إلى أن "أمطارا متوسطة متوقعة تشتد أحيانا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بينما يبدأ التأثير على محافظتي أبين وعدن من يوم الخميس، فيما سيشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة وأمطاراً متوسطة تشمل غالبية الأرخبيل".
وحذر من "التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها"، داعيا إلى "عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، وإغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار".
المصدر:
روسيا اليوم
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