عربي-دولي

بايدن: بحثت مع شي جين بينغ قضية تايوان

Lebanon 24
06-10-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-871736-637690985544260775.jpg
Doc-P-871736-637690985544260775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تايوان، وضرورة الالتزام بالاتفاق بشأنها.

وقال بايدن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس شي عن تايوان. ونحن متفقون... وسنلتزم بالاتفاق بشأن تايوان. وهذا ما نصر عليه، وأشرت إلى أنني لا أعتقد أننا يجب أن نعمل على أي شيء آخر غير الالتزام بالاتفاق".
وجاء ذلك في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، مع أن واشنطن تبنت قانونا حول العلاقات مع تايوان، ينص على تقديم الدعم لتايوان ويربط بين الموقف تجاه العلاقات مع بكين وبين التوقعات بشأن حل سلمي لقضية تايوان.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان، حيث كثفت القوات الجوية الصينية تحليقات طائراتها فوق منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ودعت الولايات المتحدة الصين لوقف أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، التي اعتبرتها واشنطن "استفزازية ومزعزعة للاستقرار".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-10-06
05:30 | 2021-10-06
05:00 | 2021-10-06
04:30 | 2021-10-06
04:00 | 2021-10-06
03:30 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website