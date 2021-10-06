عربي-دولي

رئيس بولندا يدعو الناتو إلى التصدي لـ"السيل الشمالي 2"

Lebanon 24
06-10-2021 | 00:30
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علن الرئيس البولندي أندجيه دودا أن حلف الناتو يجب أن يجد حلولا خلال القمة المقبلة له في مدريد، ويتصدى لتحديات من بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع "السيل الشمالي 2" للغاز.

وأشار دودا في حديث أمام منتدى وارسو للأمن، يوم الثلاثاء، إلى أنه من التحديات التي تواجه الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأضاف أن "قمة الناتو في العام المقبل في مدريد يجب أن تجد حلولا شاملة للتصدي لجميع التحديات".
وتابع: "علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها"، مشيرا إلى أن بينها تعزز قدرات روسيا.

وكانت موسكو قد انتقدت موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة من جانب روسيا، مشيرة إلى أن تعزيز حضور قوات الناتو في شرق أوروبا لن يؤدي إلى تعزيز الأمن، بل بالعكس إلى زيادة التوترات.
المصدر: روسيا اليوم
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