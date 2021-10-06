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عربي-دولي
حزب "العدالة والتنمية" التركي: ماكرون يهاجم تركيا للتهرب من مواجهة الإرث الاستعماري لفرنسا
Lebanon 24
06-10-2021
|
01:00
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علق المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر، معتبرا أنه "يهاجم تركيا للتهرب من مواجهة إرث بلاده الاستعماري".
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، قال جليك إن "الجزائر تطالب فرنسا بمواجهة ماضيها الاستعماري، إلا أن ماكرون عوضا عن ذلك يوجه الاتهامات لتركيا من خلال الإشارة للإمبراطورية العثمانية".
وأضاف أن "تصريحات ماكرون لا يمكن أخذها على محمل الجد وينبغي ألا تصدر عن رئيس دولة".
وتابع: "إذا كنتم ستدلون بتصريح بشأن دولة معينة، لماذا تزجون باسم تركيا وفخامة رئيسنا والدولة العثمانية بهذا الأمر".
واعتبر أن تصريح ماكرون بأن "الشعب الجزائري والدولة الجزائرية يستخدمان ذاكرة مستأجرة، ينم عن قلة احترام".
وأردف قوله: "الشعب الجزائري ذو كرامة ودولته كذلك، وربط ماكرون مسيرة تحول الجزائر إلى دولة وأمة بالاستعمار الفرنسي تصريح خاطئ ومسيء للغاية".
وأشار إلى أن "ماكرون يستهدف تركيا وتاريخها ورئيسها (رجب طيب أردوغان) والدولة العثمانية للتهرب من مواجهة الإرث الاستعماري لفرنسا".
واعتبر أن تصريحات ماكرون "خاطئة للغاية"، داعيا إياه لتوخي الحذر أكثر عند الإدلاء بتصريحات، وإلا "فإننا سنواصل الرد عليها".
المصدر: روسيا اليوم
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