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الكاظمي: اتخذنا إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في الانتخابات

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:30
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أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات "التدخل" في العملية الانتخابية.

وقال خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء: "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وأجريت المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة. نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".

وأضاف: "اتخذنا إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، ووفرنا جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".

ودعا الكاظمي العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات، فيما "أثنى على موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة".

وأشار إلى "عدم وجود خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".

كما جدد دعوته إلى "جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين".

وختم قائلا: "سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
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