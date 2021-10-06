تحطم مروحية عسكرية في تونس ومقتل 3 جنود

أعلنت الإذاعة التونسية الرسمية، يوم الثلاثاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في قابس بجنوب شرقي البلاد مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وفقا لما نقلته رويترز.وأضافت الإذاعة أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد زكري، لوكالة فرانس برس إنّ "العسكريين الثلاثة الذين كانوا على متن مروحية عسكرية قتلوا جميعاً في هذا الحادث".وأضاف أنّه تمّ فتح تحقيق "تقني" للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى سقوط المروحية وتحطّمها في منطقة الحامة بولاية قابس، من دون مزيد من التفاصيل.