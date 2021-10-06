استراتيجية حقوق الإنسان المصرية.. "حبر على ورق" أم "بادرة إصلاح حقيقي"؟

جاء في الحرة:

بعد أعوام من الانتقادات الداخلية والدولية، أصدر النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، ما جعل البعض يتوقع انفراجة جزئية بعد سنوات عجاف ضمت فيها السجون الآلاف من معتقلي الرأي، في حين رأى آخرون الخطوة بمثابة "ذر الرماد في عيون الغرب".تضمنت الوثيقة التي جاءت في 78 صفحة، خطة حكومية لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس المقبلة.لكن محمد عبد السلام، المدير في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، يتساءل إن كانت الاستراتيجية يمكن اعتبارها "مبادئ عامة أم تعهدات، لأن كل ما هو فيها موجود في الدستور في باب الحقوق والحريات في 2014، أم أننا نتحدث عن تغيير سياسياتي واضح تنعكس آثاره على المواطنين ويحل مشكلات موجودة مثل المعتقلين في السجون بسبب قضايا رأي وحل قضية عدم وجود تعددية في السياسة أو حرية للإعلام"."الدستور نفسه لا يطبق"وفي هذا الإطار، ترى ليلى سويف، الأستاذة الأكاديمية ووالدة الناشطين المسجونين، علاء سيف عبد الفتاح وشقيقته سناء، أن "الجزء الأكبر" من الاستراتيجية "يتحدث طول الوقت عن أن حقوق الإنسان في مصر محفوظة بأحكام الدستور، كلام صحيح والدستور جيد لكنه لا يُطَبَّق أساسا".وتوضح "مثلا، الدستور يقول إنه عند القبض على شخص فمن المفترض أن يتم إبلاغ أسرته وأن يتمكن من الاتصال بمحاميه، لكن واقع الأمر أن الناس يقبض عليهم ويختفون بالأيام وأحيانا بالشهور، والنيابة تحقق معهم بعد ذلك وكأنه تم القبض عليه في اليوم السابق وأحيانا بدون حضور محامين".وتضيف "إما أن تكون النصوص مرتبطة بإرادة سياسية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الواقع، وإما أنها حبر على ورق".وسويف، هي والدة الناشطة، سناء سيف، التي قضت محكمة مصرية عليها في مارس الماضي بحبسها 18 شهرا لإدانتها بـ"إذاعة ونشر أخبار كاذبة" على صلة بكوفيد-19.وهي والدة الناشط، علاء عبد الفتاح، المسجون على خلفية مشاركته في الانتفاضة الشعبية عام 2011.ويرى عبد السلام أن "الاستراتيجية لا تخرج عن إطار الوعود والنوايا الطيبة ولا أكثر من ذلك وإن كانت تتضمن بعض النقاط العملية وجوانب عامة مثل الحديث فيها عن رفع الوعي بحقوق الإنسان، بالطبع هذا كله كلام جميل ولكنه عام جدا وليست فيه أهداف واضحة".غير أنه يرى أن هناك "نقطة عملية جيدة في الاستراتيجية، وهي فكرة إصدار قانون تداول المعلومات، هذا شيء عملي سيكون جيدا إذا حدث، وخاصة لو حصل حوار مجتمعي حوله قبل إصداره".في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان، علاء رشدي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الاستراتيجية تشير إلى وجود "إرادة سياسية قوية للغاية" لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان.وأضاف أن المسؤولين درسوا استراتيجيات مماثلة من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فنلندا ونيوزيلندا وكازاخستان وأذربيجان وكوريا الجنوبية وتنزانيا ، كجزء من عملية البحث الخاصة بهم. وقال: "كل شيء موجود في الاستراتيجية هو لأننا نستمع".موقف أميركيبعد إصدار الاستراتيجية بأيام، علقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 130 مليون دولار من المساعدات، "بسبب شكوك الإدارة الأميركية في اتخاذ نظام السيسي خطوات جادة، رغم إحرازه بعض التقدم في بعض النقاط"، بحسب ما يراه كبير الباحثين في معهد واشنطن والمستشار السابق لدى وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد بولوك، في حديثه لموقع "الحرة".من جانبه يقول مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون حقوق الإنسان لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الاستراتيجية تم تطويرها على مدى عدة سنوات ولم يتم إصدارها استجابة لمخاوف الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى" مضيفا أنها مبادرة "وطنية بحتة".ويقول بولوك: "نعلم أن الصحفيين في مصر إما مسجونون أو محاصرون بعدم قدرتهم للتعبير عن رأي الناس بصراحة وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك تقييم أميركي يرى أن هناك تقدما جزئيا، يمكن أن نقول إنه تقدم خفيف أو بطيء، في هذا المجال داخل مصر".ويستدرك: "لكن من ناحية أخرى فإن هناك شكوكاً داخل الإدارة الأميركية والكونغرس ومجموعة الخبراء، وتساؤلات إن كانت هذه الاستراتيجية الجديدة جادة أم لا".يوضح بولوك أن هناك رؤية إيجابية لما حققته مصر في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بمساواة المرأة أو حرية الأديان، ويقول: "الغالبية بين متخذي القرار في واشنطن يرون تقدماً واحتمال تطور هذه القضايا بشكل أكبر مستقبلاً، لكن في نفس الوقت يرون أن هناك خطوات غائبة، بل سلبية، في بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية مثل حرية التعبير والمشاركة في العملية السياسية الداخلية بشكل حر، وهناك تشكك في مدى استعداد الرئيس السيسي لاتخاذ خطوات إيجابية في هذا الإطار".ويقول عبد السلام: "في الجوانب الأخرى، حتى بعد إطلاق الاستراتيجية لا تزال المحاكمات مستمرة لباحث مثل باتريك جورج زكي، ولا يزال باحث مثل أحمد سمير طنطاوي لم ينظر في تظلمه على حكم صدر ضده بحبسه أربع سنوات، بالإضافة إلى مشكلات صحفيين كثر. هذه إشارات غير جيدة في الحقيقة".سوليفان يثير ملف حقوق الإنسانوخلال زيارته لمصر، الأسبوع الماضي، أثار مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جايك سوليفان، ملف حقوق الإنسان مع الرئيس المصري، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.الخطوات الأميركية، تجاه ملف حقوق الإنسان، وصفتها سويف بأنها بمثابة "ذر الرماد في العيون". وقالت: "ما يحدث هو ضغوط من داخل الحزب الديمقراطي والكونغرس على بايدن بأن يحقق ما وعد به عندما كان مرشحا بأنه لن يعطي دعما غير مشروط للدول التي تنتهك حقوق الإنسان".وعن مقابلة سوليفان للسيسي ومناقشته ملف حقوق الإنسان، يقول عبد السلام: "هذه مسألة تثار ضمن عشرات المسائل، وأنا أعتقد أن هناك مصالح اقتصادية وأمنية وعلاقات قوية فيها نقاشات وتفاوض هي التي تسيطر في النهاية، بدليل أن الباحثين والصحفيين في السجن وليست هناك حرية إعلام، بل أن قضية المجتمع المدني مستمرة".لكن بولوك يقول إن "النقطة الإيجابية هنا أن إدارة بايدن وضعت ملف حقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها، بعد أن كانت الإدارة السابقة قد تجاهلت وتخلت مطلقا عن كل هذه المشاكل"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وصف السيسي بـ "ديكتاتوره المفضل".غير أن بولوك ذكر أن هناك مصالح مشتركة استراتيجية بين مصر وأميركا، "في السياسة الأميركية، هذه المصالح المشتركة، بغض النظر عن حقوق الإنسان والديمقراطية، تلعب دورا أقوى في العلاقات الثنائية المتبادلة، هناك مسائل مثل قناة السويس والتدخل في ليبيا، وحماس والسلام مع إسرائيل".لكن النقطة الأساسية التي يشير إليها بولوك، هو حرص الولايات المتحدة على الاستقرار داخل مصر.ويوضح بولوك "هناك خوف من تكرار الفوضى التي حدثت منذ 10 أو 11 سنة في بداية الربيع العربي، بصراحة لا أحد يريد تكرار هذا المشهد واحتمال الانهيار الكامل في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وهذه نقطة حساسة، لذلك لا أتوقع ضغطا أميركيا حاسما أو قويا على الحكومة المصرية بسبب مخاوف عدم الاستقرار في هذا البلد المهم الذي يلعب دورا تاريخيا ومحوريا في المنطقة وفي السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بشكل عام".وفي مواجهة ضغوط على حقوق الإنسان، تفرض إدارة بايدن شروطا جديدة على المساعدات الأمنية المصرية، حيث تشمل الشروط أن تنهي مصر الملاحقات القضائية في القضية 173، التي تحقق في قضايا المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، وإما إسقاط التهم أو الإفراج عن 16 شخصا أثار مسؤولون أميركيون أسماءهم لدى الحكومة المصرية، بحسب "واشنطن بوست".ويقول عبد السلام: "أصبح الحديث يدور على أن خروج أفراد من السجن هو أقصى إنجاز يمكن أن يحدث في مجال حقوق الإنسان، بالرغم أنه ملف متشعب وكبير، أين الحديث عن الحريات الدينية والتعبير والشخصية والخصوصية".ويضيف "كل هذا يحتاج إلى إجراءات عملية وتعديلات تشريعية وتبني سياسات من جهات حكومية تبقى فعلا حريصة على ذلك، لكن عندما نرى أن هناك قوانين تفصل موظفين في الدولة من غير تحقيق وبدون حصولهم على حقوقهم، وعندما نرى أن هناك حالة طوارئ مفروضة وازدياد كبير في صدور أحكام بالإعدامات، وأنه لا يزال حجب المواقع الإخبارية ساريا، فبالتأكيد أن ورقة إعلان الوعود أو حسن النوايا التي تسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست كافية في لحظة مثل هذه".غير أن عبد السلام يقول إنه "رغم كل ذلك، نحن نحاول أن نتفاعل مع ما تطرحه السلطات المصرية من خلال أننا دائما ما نلفت الأنظار إلى مناطق الخلل ونساهم بمقترحاتنا لحلها، وهو ما فعلناه سابقا ضمن مبادرة السبع خطوات، يسهل تنفيذها ولا تحتاج إلا إرادة سياسة لحدوثها".وفي مايو الماضي، أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية، عن قائمة بسبعة إجراءات ضرورية لوقف "التدهور غير المسبوق" الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان، وخرجت هذه المبادرة بينما تردد الحديث، في الآونة الأخيرة، عن رغبة لدى النظام المصري في فتح قنوات مع المعارضة.وتتضمن المطالب التي أعلنت عنها هذه المنظمات، "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية وهم بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي"، و"إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، فضلا عن "رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة".يقول عبد السلام: "هي خطوات بسيطة ولكن لم تقدم الحكومة على تنفيذها حتى وقتنا هذا، ثم نتحدث عن استراتيجية ومخرجات وأهداف، بينما الواقع مرير وفيه الكثير من المظالم"."الإشارات على وجود تحسن"بعد إصدار الاستراتيجية بنحو شهر، أعلنت مصر، الإثنين، تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يراه عبد السلام "إجراءً كان متأخراً، حيث كان من المفترض أن يتم من عدة سنوات".ويقول: "كان من المفترض أن يضم التشكيل الجديد شحصيات تتمتع باستقلالية مثل صحفيين فاعلين أو أكاديميين ولكن غلب على تشكيل المجلس بنسبة كاسحة أشخاص لا يتمتعون بخبرات في مجال حقوق الإنسان أصلا، وآخرون يكمن كل دورهم بتأييد السياسات الحكومية الموجودة".ويضيف "يمكنني القول إن هذا المجلس قد يسعى لأن يكون هناك حوار مجتمعي لو توفرت إرادة سياسية ويمكن أن يساهم في مقترحات تساعد السلطات في عملها، لكنني لا أظن أن هناك إرادة سياسية كافية لحدوث ذلك فعلا".لكن بولوك يتوقع أن تكون هناك انفراجة جزئية في نلف حقوق الإنسان بمصر، "بالرغم من أن "التوقعات الأميركية محدودة من النظام المصري في هذا المجال، فإننا قد نرى إعفاءات في المستقبل القريب لبعض المعتقلين كما رأينا إفراجات في الأشهر الأخيرة".ويقول بولوك إن "الإشارات تدل على أن هناك تحسناً في المستقبل القريب، خاصة بعد أن أصبح النظام قوياً وفي ظل الرغبة في الاستثمار بالاقتصاد المصري".ويضيف أن إصدار مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "جاء كنوع من تعاطي السيسي مع رغبة إدارة بايدن في رؤية خطوات إيجابية متدرجة في هذا المجال بدون أن تكون هناك شروط رسمية أو ضغط علني".